Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türkiye’nin en popular tiyatro ve komedi sahnelerinden biri olan BKM’nin (Beşiktaş Kültür Merkezi) şubesi olarak Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve eğitimler veren BKM Mutfak Kıbrıs ile marka iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve BKM Mutfak Müdürü Duygu İnan tarafından imza altına alındı. Törene ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Gelir ve Ürün Yönetimi Müdürü Aziz Kaşot da katıldı.

Gerçekleşen iş birliği protokolü kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri tiyatro ve oyunculuk alanında profesyonel eğitimler vererek bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen bireylere katkı sağlamayı hedefleyen BKM Mutfak Kıbrıs’ta sunulan tüm oyunculuk ve yazarlık atölyelerinden %25 indirimli olarak faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen müşteriler, Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması üzerinden alacakları şifreyi BKM Mutfak Kıbrıs yetkililerine göstererek indirim hakkını kullanabilecek. Herhangi bir yaş sınırı bulunmayan indirimler 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç gerçekleşen protokolden duyduğu mutluluğu aktararak, “BKM Mutfak gibi değerli bir kurumla iş birliği yapmaktan son derece memnunuz. Müşterilerimize sanat ve tiyatro gibi alanlarda katkı sağlayacak projeler sunmak bizim için önemli. 25. yılımız içerisinde gerçekleşen bu iş birliği ile hem sanata hem de müşterilerimize destek olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.