Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın akşam "Ian Maksin & Taliya Hafız" konser verecek.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 dilde şarkı söyleyen çellist, besteci ve çok dilli vokalist Ian Maksin, "Gezgin Çellonun Müziği Konseri" dünya turnesi kapsamında vokalist, söz yazarı, piyanist, besteci ve yapımcı Taliya Hafiz ile Bellapais Manastırı'nda sahne alacak. Konser saat 20.30'da başlayacak.

Bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla düzenlenen festival, 4 Kasım Pazartesi akşamı Magnetic Faces Trio Konseri ile devam edecek.

Tüm konser biletleri Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com'dan temin edilebilir.