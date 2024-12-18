Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde 15 yılı aşkın süredir devam eden ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın üyeleri tarafından verilen Güvenli İnternet Eğitimleri semineri, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Vekili Murad Aktuğ ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’ün yerinde takip ettiği eğitime, Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Müdürü Fuat Tek ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin yanı sıra, 6’ncı sınıf öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyesi Medine Albayrak tarafından verilen eğitimde, öğrencilere, internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, siber saldırılar, yapay zeka ile 4.5G’nin 3G’den farkı konularında bilgiler aktarıldı.

-Aktuğ

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Vekili Murad Aktuğ eğitim öncesi yaptığı konuşmada, öğrencilerin internette gezinirken ve araştırma yaparken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Her tıklamanın internette bir “ayak izi” bıraktığına dikkat çeken Aktuğ, Güvenli İnternet Eğitimleri’nin öğrenciler için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Aktuğ, 15 yıldır bu önemli eğitimleri sürdüren Telsim’e ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e teşekkür etti.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, 15 yıldır devam eden Güvenli İnternet Eğitimleri kapsamında bugüne kadar 50 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, bu yıl için hedeflerinin 5 bin öğrenci olduğunu kaydetti.

Teknolojinin hızla geliştiği çağda çocukların interneti doğru ve güvenli amaçlarla kullanmalarının önemine dikkat çeken Tüz, eğitimlere destek veren Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyelerine teşekkür etti.

-Tek

Lapta Yavuzlar Lisesi Okul Müdürü Fuat Tek ise, Güvenli İnternet Eğitimleri’nin öğrencilerin bilinçli internet kullanımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tek, eğitime destek veren ve uzun yıllardır bu eğitimleri sürdürerek çocukların gelişimine katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’e teşekkür etti.