Lefke’de, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yerleşkesi yanında bulunan, Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne ait 11 dönümlük devlet arazisi, LAÜ’nün kullanımına verildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanlığı’nda imzalanan protokole, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza koydu. İmzalanan protokol ile, Lefke’deki devlet arazisi LAÜ’nün kullanımına sunuldu.

-Berova

Maliye Bakanı Berova, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, devlet üniversitesi olarak hızlı bir gelişim gösterdiğini ve hem Lefke’nin çehresinin değiştiğini hem de üniversitenin nitelikli öğrencileri ile tüm dünyaya açıldığını belirtti. Berova, “LAÜ’nün gelişimi ve genişleyebilmesi adına devlete ait 11 dönümlük araziyi üniversitenin kullanımına vermiş bulunmaktayız. Bu protokol ile büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah LAÜ başarısını artırarak devam eder ve KKTC yüksek öğrenim ve ekonomisine katkılarını sürdürür” dedi.

-Yükselen

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın LAÜ’ye sağladığı maddi ve manevi desteğin büyük olduğunu ifade etti. Yükselen, imzalanan protokolün üniversitenin gelişimine katkı sağladığını, verilen destek sayesinde büyük bir atılım içinde olduklarını belirterek, şahsı, kurumu ve bölge halkı adına müteşekkir olduklarını söyledi.