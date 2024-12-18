Lefkoşa Arasta Lions Kulübü Derneği, toplum yararına gerçekleştirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekleyeceğini bildirdi.

Arasta Lions Kulübü'nden verilen bilgiye göre, 26 Aralık saat 20.00’de Jemile Cabaret’te, görme sağlığına destek olmak amacıyla maskeli balo yapılacak.

Etkinlikten elde edilecek gelir, Cengiz Topel Devlet Hastanesi Görme Bölümü’nün ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Maskeli balo, yalnızca şıklığın ve eğlencenin buluştuğu bir gece olmayacak. Aynı zamanda görme sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlayacak.

Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, toplumun tüm bireylerini etkinliğe katılarak, iyilik hareketine destek olma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Her bir katılım, yalnızca etkinliği değil, daha aydınlık bir geleceği mümkün kılmak adına atılmış bir adım olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Baloya kayıt ve bilgi için 0533 845 95 77 numaralı telefon aranabiliyor.