20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde, bu sabah Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ve KKTC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tatar özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atamız, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. İlke ve devrimlerinizi içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, laik ve demokratik kimliği ile yoluna devam etmekte ve bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük desteği ile uğraşlarını sürdürmektedir. Bağımsızlık ve Özgürlük yolunda verilen mücadelemizin taçlandırıldığı günün 50. yıldönümünde aziz şehitlerimizi anmak ve esaretten kurtulup özgürlüğümüzü kazanmamızın yıldönümünü kutlamak için bugün huzurundayız. Kıbrıs Türkleri sizden almış oldukları ilhamla en kötü dönemlerde Kıbrıs’ta Türklüğü korumak için büyük mücadeleler içerisinde bulunmuş, bu uğurda şehitler vermiştir. Sizlerin bize aşıladığı mücadeleci ruh sayesinde ve kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile kazanılan özgürlüğümüzü de ayni mücadele ruhu ile korumaya ve kollamaya and içtik. Sizden aldığımız ışık yolumuzu aydınlatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."