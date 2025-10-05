Aksa Süper Lig’in 3. haftası öncesi, Kıbrıs Postası’nın gündeme taşıdığı tribünlerin kirli görüntüsü Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çalışmalarıyla giderilerek statta temiz ve düzenli bir ortam sağlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Atatürk Stadı’nın tribünlerinde temizlik çalışması başlattı.

Aksa Süper Lig’in 3. haftasına girilirken, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Kıbrıs Postası tarafından gündeme getirilen temizlik sorunu, LTB’nin girişimiyle çözüme kavuştu. Başkent Lefkoşa’nın en çok kullanılan spor tesislerinden biri olan statta, tribünlerin kirli görüntüsü Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla giderildi.

Yenicami ile Mesarya arasında oynanan karşılaşma öncesinde yapılan temizlik çalışmalarıyla tribünler, protokol bölümü ve çevre alanlarda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.