Lefkoşa'da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi'nde bugün, araç park yerinden çıkmaya çalışan bir sürücü aracıyla kaldırımdaki çukura düştü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, bir işyerine ait araç park yerinde, Emine Tarlasüren (K-47) yönetimindeki UR 069 plakalı salon araçla park yerinden caddeye çıkış yapmak üzere doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, kaldırım üzerindeki yaklaşık 70 cm derinliğindeki çukura aracı ile düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.