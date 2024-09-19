Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın Bilgin (E-41), yönetimindeki GT 414 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli çemberi kaçış yolu kavşağına geldiğinde, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu o esnada aynı istikamete doğru seyreden Emine Nacisoy (K-32) yönetimindeki UJ 479 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan UJ 479 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Alya Nacisoy (Ç-5), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emine Nacisoy taburcu olurken, Alya Nacisoy ise gözetim altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv