Lefkoşa Kapı Restaurant, KKTC ve Türkiye’den yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Farklı konseptiyle kısa zamanda Lefkoşa’nın en gözde eğlence yerlerinden biri haline gelen Kapı’da dün gece 90 ‘lar rüzgarı esti.

90 ‘ların sevilen sanatçılarından Yonca Evcimik uzun bir ardan sonra Kapı da sahne aldı.

Bütün masaların dolu olduğu konserde Yonca Evcimik hayranları unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi olan Yonca Evcimik , konserde seyircileri de sahnesine çıkartarak birlikte danslar etti .