KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay İbrahim Şeker, bazı örgüt ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Tören’de Şehitler Anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve Anıt Özel Defteri imzalandı.

-Anıt Özel Defteri

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu Anıt Özel Defteri'nde şu düşüncelerine yer verdi:

“‘Cumhuriyet Fazilettir’ diyen büyük Atatürk’ümüzün ilkelerinden gelen ilhamla, kurduğumuz KKTC’nin 41’nci doğum gününe ulaştık. Bu gurur günümüzde, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve toplumsal liderliği ona emanet eden Dr. Fazıl Küçük, olmak üzere, Cumhuriyetimizi emsalsiz özveriler pahasına kuran ve kökleştirip yaşatan mücadele kuşağımıza da isimsiz kahramanlarımıza da minnettarız.

Toplumsal ve ulusal yaşam bir süreçtir. O süreci yürüten de, birbirine eklenen nesiller ve o mücadeleci nesillerin eserleridir. KKTC, yeni nesillerimizin güçlü ve onurlu omuzlarında yükselip ilerlerken, en büyük destek ve güvence kaynağımız Anavatan Türkiye’dir. Cumhuriyet Bayramımızı birlikte coşkuyla kutladığımız Anavatanımız Türkiye’ye şükranlarımızı, aziz şehitlerimize saygı ve minnetlerimizi sunarken, daha parlak bir geleceği ve özgür yurdumuzda sonsuz mutlulukları hak ettiğimizin inancı içindeyiz.”

-KTBK Komutanlığı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, deftere şu düşüncelerini yansıttı:

“Özgürlüğünün en zor koşullar altında dahil savunan Kıbrıs Türk halkının, destansı mücadelesiyle vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna gözünüzü dahi kırpmadan sanınızı feda ederek, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiniz.

Mehmetçik ve mücahitler olarak Kıbrıs Türk Halkını, kendi devleti ve bayrağı altında bir vatan sahibi olması uğruna tüm dünyaya Türk milletinin üstün cesaretini, bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini, doğaüstü bir destan yazarak gösterdiniz.

Bilinmesini isteriz ki, sizlerin haklı ve onurlu mücadeleniz, sonucunda kurulan KKTC’nin bekasının devamı için gerektiğinde bizler de canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz”

-GKK Komutanlığı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay İbrahim Şeker, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Kıbrıs Türkü'nün özgürce yaşaması ve sizden sonrakilere bağımsız bir vatan bırakmak için en kutsal varlığınız olan canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız.

Bu cennet topraklar, sizlerin verdiği canlar, döktüğü asil kanlar neticesinde Kıbrıs Türkü'ne vatan olmuştur.

Bizler sizlerin destanlaşan mücadelelerinizi gelecek nesillere aktarmaya, emanetiniz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturuyla yaşatmaya devam edeceğiz.

Hepinizi şükran ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

-Tüm ilçelerde kutlanacak

KKTC'nin kuruluş yıl dönümü tüm ilçeler ve bucaklarda gün boyu sürecek törenlerle kutlanacak. Kutlamalar çerçevesinde diğer birçok etkinliğin yanı sıra 15.30'da Girne Kordonboyu'nda Solo Türk gösterisi, bu akşam 18.30'da ise Cumhurbaşkanlığı'nda "Cumhuriyet Resepsiyonu" gerçekleştirilecek.