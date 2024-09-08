Lefkoşa’da Suriçi’nde ikamet eden ilkokul çocuklarına okul ayakkabısı dağıtılması, çocukları sevince boğdu. İş insanı Emrullah Turanlı’nın sağladığı finansmanla gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa okul ayakkabısı temin edildi.

Lefkoşa Suriçi’nde ikamet eden yüzlerce ilkokul öğrencisine okul ayakkabısı dağıtılırken çocukların sevinci güzel görüntüler oluşturdu. İş insanı Emrullah Turanlı’nın finansman desteği ve mahalle muhtarlarının örgütlemesi ile gerçekleşen etkinlikte ayak numaraları saptanan öğrenciler ayakkabılarına kavuşurken renkli görüntüler oluşturdular.



Bu kampanyanın Suriçi’nde ikamet eden ailelere mensup bütün ilkokul çocuklarına ayakkabı temin etmeyi ve çocukları sağlıklı ayakkabılara kavuştururken okulların açılması öncesinde ailelerin okul harcamalarına katkıda bulunmayı da amaçladığını belirten ilgililer, “Dağıtıma başladık ama bitiremedik. Muhtarlarımızın tespit edecekleri numaralara göre dağıtımı devam ettirecek ve bütün ilkokul çocuklarımızın ayakkabılarını yenilemiş olacağız” dediler.



Lefkoşa Suriçi’nde Atatürk İlkokulu’nda başlayan etkinliğe Önder Alışveriş Merkezi Direktörü Gülşah Sanver Manavoğlu da katıldı. Mannavoğlu, “böyle güzel bir işe katkıda bulunmuş olmak bizi çok mutlu etti” derken, bu tür iş birliklerine her zaman için açık olduklarını da vurguladı.