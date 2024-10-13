Lefkoşa ve Güzelyurt’ta meydana gelen 2 yangında maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında Güzelyurt’ta Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir makinist garajına tamir maksadıyla getirilen MR 443 plakalı traktörün kabini içerisinde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, traktörün sürücü koltuğu, direksiyonu, kabini, sayaç gösterge panosu, elektrik tesisatı, arka lastikleri ve ışıkları ile traktörün yanında bulunan garaja yine tamir maksatlı getirilen FH 740 plakalı van aracın sol arka kasası ve JH 918 plakalı salon aracın ise sağ arka çamurluğu ile tamponu yandı.

- Faal durumda bırakılan nargile kömürü yangına neden oldu

Lefkoşa Küçük Kaymaklı Çalı Sokak’ta bugün 01.00 sıralarında bir evde meydana gelen yangında ise mobilyalar zarar gördü, evin duvarları islendi.

Yangının faal durumda bırakılan nargile kömürü makinesinin çekyat koltuğa temas edip, koltuğun alevlenmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çekyat koltuk ve nargile kömürü makinesinin yandığı, çıkan dumandan dolayı ise evin duvarlarının islendiği belirtildi.

Polis, her iki yangına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.