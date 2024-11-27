Lefkoşa’da sakin 55 yaşındaki Ayşe Cüferler ile 80 yaşındaki Güner Günal hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ayşe Cüferler, evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yine Lefkoşa’da saat 17.30’da Güner Günal, evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Cüferler ve Günal’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.