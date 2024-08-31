Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yolu yaya olarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki Necati Aktuğralı yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza saat 21.10’da Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, Mert Özön’ün (E-30), yönetimindeki SL 934 plakalı araçla Şht. Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Necati Aktuğralı’ya (E-17) çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan yaya Necati Aktuğralı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ ayak kemiğinde parçalı kırık teşhisi ile yapılan tedavisi ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv