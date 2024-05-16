LGBTİ+ haklarının savunulması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yarın Lefkoşa’da “Adaletin Rengi Ne?’’ sloganıyla “Onur Yürüyüşü” düzenleniyor.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin açıklamasına göre, yürüyüş yarın saat 18.00'de Dereboyu Suitex önünden başlayacak. Katılımcılar, Cumhuriyet Meclisi’nin önünden geçerek, Girne Kapısı’na, oradan da Lefkeliler Hanı’na ulaşacak. 17 Mayıs Onur Yürüyüşü Lefkeliler Hanı’nda tamamlanacak.

“Hepimiz, eşitlik ve adalet için bir araya geliyor, LGBTİ+ haklarının temel insan hakları olduğunu vurguluyoruz” denilen açıklamada, yürüyüşe katılım çağrısı da yapıldı.