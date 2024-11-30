Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Ecembuse Koçer (K-20) yönetimindeki MG 104 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüz şekilde savruldu ve o esnada stadyum tarafından gelip kavşaktaki araçların geçmesini bekleyen Mehmet Çakmak (E-25) yönetimindeki FS 025 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şeklide yoluna devam eden MG 104 plakalı araç, demir direğe de çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan MG 104 plakalı araç sürücüsü ile araçtaki yolcu Begüm Demircan (K-24), Eymen Akkaş (K-22) ve İda Dündar (K-21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından, Eymen Akkaş iç kanama teşhisi ile ameliyata alındıktan sonra yoğun bakım servisinde, Begüm Demircan ise göğüs servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüleri Mehmet Çakmak ve İda Dündar ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devem ediyor.

-Alkollü sürücü yoldan çıkıp evin duvarına çarptı

Lefkoşa’da dün gece Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde ise, Solomon Oluwafunsho Adetayo (E-26), 135 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LM 042 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıktı ve bir ikametgahın duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.