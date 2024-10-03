Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Bayram Durmuşoğlu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Abbas Ernez (E-59), İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde saat 10.15 sıralarında, park halinde bulunan yönetimindeki KP 345 plakalı araç ile yol içerisine dikkatsizce giriş yapıp, U dönüşü yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Bayram Durmuşoğlu (E-45) yönetimindeki YJ 843 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram Durmuşoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.