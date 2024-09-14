Lefkoşa'nın güneyinde geçen perşembe bir araçta yapılan kontrolde 22 kilo 838 gram hint keneviri ele geçirildiği ve olayla ilgili 29 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı haber verildi.

Geçen perşembe akşamüzeri polis tarafından kontrol amaçlı olarak durdurulan araçta 20 adet hava geçirmez naylon paket içinde 22 kilo 838 gram hint keneviri ele geçirildiğini bildiren Alithia gazetesi, aracı kullanan 29 yaşındaki şahsın tutuklandığını ve dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.