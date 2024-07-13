Amerikalıların kurdukları yapay iskeleyi kaldırma kararını, Rum yönetiminin “Amalthia” olarak adlandırdığı, Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması inisiyatifinin bundan etkilenmeyeceği, alternatif yöntemler arandığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yapay iskelenin kaldırılması kararının Gazze’deki sivillere insani yardım ulaştırılması inisiyatifini etkilemeyeceğini, yardımın teslim edilmesi için alternatif yöntemler aradıklarını söyledi.

Letimbiotis “Amalthia” inisiyatifinin, Amerikalıların yapay iskeleyi kurmasından önce başladığını, normal şekilde devam ettiğini ve iskelenin kaldırılmasından etkilenmeyeceğini söyledi. Amalthia inisiyatifinde, insani yardımın Gazze’deki sivil halka teslim edilmesi için alternatif yöntem planlaması bulunduğunu belirten Letimbiotis, alternatif yöntemlerle ilgili bilgi vermedi.

Gazete, KİPE’ye dayanarak Rum makamlarının, İsrail’in Aşdot Limanı’nın kullanılması ve ardından insani yardımın en yakın kara geçiş noktasına ulaştırılması konusunda doğrudan müdahil taraflarla istişare içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre, aynı kaynaklar daha önceki dönemde Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla gönderilen insani yardımın Gazze’ye ulaştırılmak üzere Aşdot Limanı’na bazı seferler düzenlendiğini söyledi.