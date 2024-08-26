Geçtiğimiz hafta sonu, Lider Eğitim Merkezi'nin düzenlediği seviye belirleme ve burs sınavı büyük bir katılımla gerçekleşti.

İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri, eğitim merkezi tarafından verilen bursları kazanmak için yoğun çaba gösterdi.

TED İlkokulu'nda gerçekleştirilen sınav sırasında veliler, güzel havanın tadını çıkararak oyun alanında vakit geçirdi. Aynı zamanda, öğretmenlerle veliler arasında yeni eğitim dönemi öncesi verimli bir bilgi alışverişi yapıldı.



Sınav arasında, Lider Eğitim Merkezi öğretmenleri, öğrencilerle bir araya gelerek sınav soruları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim Koordinatörü Cemre Akar, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ayrıca, TED İlkokulu'nu Lider Eğitim Merkezi'ne açan ve tüm ihtiyaçlara titizlikle cevap veren TED Müdürü Ahmet Bilir’e de özel teşekkürlerini iletti.

Akar, TED ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, yıl boyunca birçok etkin eğitim çalışmasını birlikte yürütmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Sınav sonuçlarına göre 6 öğrenci tam, 9 öğrenci yarım ve 12 öğrenci çeyrek burs hakkı kazandı. Yeni akademik yıl için güçlü bir eğitim kadrosu ve yenilikçi programlarla tam donanımlı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Akar, yıl boyunca her yaşa uygun eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği müjdesini verdi.

Gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu bir kez daha dile getiren Akar, tüm velilere ve öğrencilere teşekkürlerini sundu