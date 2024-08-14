Limasol’un Suni-Zanakia bölgesinde önceki gün meydana gelen, 5 hektarlık alandaki çam ağaçları, yabani bitki örtüsü, tarla içerisindeki bir bina ila jeneratörün ve bir arabanın yanmasıyla sonuçlanan yangını 5,5 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı belirlendi.

Alithia ve diğer gazetelere göre pazartesi günü saat 11.00 sularında, meskun bölge yakınlarında çıkan ve süratle yayılan yangını söndürmek için itfaiye, sivil savunma, Limasol Kaymakamlığı ve İngiliz üslerinden ekipler seferber oldu.

Polisin araştırması kapsamında görüşüne başvurulan bir kadın, ilk sorgusunda, yangının başladığı bölgeden uzaklaşan bir araç gördüğünü söyledi. Ancak yapılan araştırmada elde edilen veriler bu ifadeyi doğrulamadı. Bunun üzerine ikinci kez görüşüne başvurulan kadın, yangını, 5,5 yaşındaki çocuğunun çakmakla oynarken çıkardığını itiraf etti. Kadına, polise yalan ifade vermek ve çocuğunu, sağlığına zarar verebilecek şekilde ortada bırakmak suçlamasıyla dava okundu.