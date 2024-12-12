Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Yeni Yıl Marketi, Dereboyu’nda 13-31 Aralık’ta yer alacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, 31 Aralık'a kadar devam edecek olan Dereboyu Yeni Yıl Marketi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde trafik ışıklarının bulunduğu alanda kurulacak. Market her gün 12.00 ile 20.00 arasında faaliyette olacak.

Markette, DJ performansı, müzik dinletisi, Noel Baba’yla hediye günleri, dans gösterileri, konserler, maskotlar yer alacak. LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi, Radyo Juke iş birliğinde, Erülkü Süpermarket, Brewart ve Carplus sponsorluğunda yapılıyor.

LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi Programı:

13 Aralık Cuma

12.00 – 16.00 Dj Altuğ

16.00 – 18.00 Radyo Juke Canlı Yayın 2 Yüz Programı

18.00 – 19.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio Dinletisi

*Arkın Sayar (Solist) - *İbrahim Çetiner(Gitar) - *Münür Akgör (Trompet)

16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba

16.00 – 18.00 Kar Makinesi

14 Aralık Cumartesi

12.00-Dj, 16.00 18.00 - Noel Anne- Noel Baba, 19.00 - Berk Çomunoğlu Konser

15-16 Aralık – Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı

17-18 -19 Aralık – Mehmet Akif Caddesi Üzerinde Farklı Noktalarda Dj Performansları.

18 Aralık Saat 19.00 – Dj Coşkuner

20 Aralık Cuma - 12.00 – Dj, 16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba, 17.00 – 18.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Duo Dinleti Arkın Sayar – İbrahim Çetiner

21 Aralık Cumartesi - 12.00 Dj, 16.00 – 18.00 Noel Anne Ve Noel Baba, 19.00 - Reva Konser

22-23 Aralık - – Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı

24-25-26 Aralık - Mehmet Akif Caddesi Üzerinde Farklı Noktalarda Dj Performansları.

25 Aralık Saat 19.00 – Dj Coşkuner

27 Aralık Cuma - 12.00 Dj, 16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba, 18.00-19.00 Reşat Kortan – Arkın Sayar

28 Aralık Cumartesi - 12.00 Dj, 14.00-16.00 Kumsal Park Çocuk Etkinlikleri

16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba, 19.00 -20.30. Grup Kaıra İnanç Erşen-Hüseyin Kırmızı-Cahit Kurtafalı Ahmet Zilci- İlker Erşen-Çağrı Çerkez

29-30-Aralık Yeni Yıl Marketi Alanında Dj Performansı

31 Aralık Salı - 16.00 18.00 Kar Makinesi, 16.00 18.00 - Noel Anne Noel Baba