Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bu yıl Ülker ana sponsorluğunda 12. kez düzenlenen Lefkoşa Maratonu’ndaki sponsorlara teşekkür plaketi ve belgelerini takdim etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü üyeleri ve LTB Meclis üyeleri Tahir Hoca ve Ceran Tunalı, LTB Maraton organizasyon ekibi ile sponsorlar katıldı.

Maratonun tüm gelirinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne aktarılacağı belirtilen açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın burada yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Harmancı, yaklaşık 13 bin kayıt ile 1 Aralık’ta maratonun koşulduğunu belirtti, Lefkoşa Maratonu’nun bir kez daha Lefkoşa’nın, sporun da başkenti olduğunu gösterirken aynı zamanda dayanışma ruhunu da yansıtmayı yine başardığını söyledi.

Maratonların şehirlere değer kattığını hatırlatan Harmancı, Lefkoşa’nın da bu yolu takip eden ve dünya şehirlerinin bir parçası haline gelmeyi hedefleri arasına koyan bir noktada olduğunu söyleyerek katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, maratondan elde edilen gelir ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel sunduğu ihtiyaç listesine göre en kısa sürede alımlar yapılacağını ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Ana sponsor adına Atakom Ltd. Direktörü Tolga Atakan da yaptığı konuşmada, maratona ana sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, maratona ileriki yıllarda da katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Ana sponsor Ülker yanında yan sponsorlar İçim Fit Süt ve Saka Su adına Atakom Limited Direktörü Tolga Atakan, Airtech Ltd. Genel Koordinatörü Hasan Çerkez (Sporcu kit sponsoru) , Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan (4.5 G sponsoru), The Good Food Direktörü Güner Ersen (Beslenme sponsoru), Flatro New Energy & Mobility Temsilcisi Fuat Beyar, K.T. Fizyoterapistler Birliği adına Uzm. Fzt. Erdoğan Çetintaş ve Radyo Juke Temsilcisi Yüce Ertanın ve Kale Boya adına Hasan Onalt Sanayi Ltd İnşaatlardan Sorumlu Proje Koordinatörü Mustafa Hüseyinoğlu, Bosch Ltd, Onbaşı Ltd ve Elite Hospital’e teşekkür plaketi ve belgelerini Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı Erenel’den aldı.