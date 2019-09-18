235 gün yoğun bakımda kalan Erbil yatla boğaz keyfi yaptı

Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, yakın dostlarıyla boğaz keyfi yaptı.
Banyoda düşmesinin ardından eski hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiren ve 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, normal yaşantısına döndü. Erbil, dün erkek arkadaşlarıyla beraber boğaz turuna çıktı.
YATLA BOĞAZA AÇILDI
Havalar soğumadan önce güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyen ünlü şovmen, Tarabya Marina'da Kuzey isimli yatla boğaza açıldı. Erbil'in boğaz keyfine ağabeyi Mustafa Erbil, oyuncu Tolga Yüce, şarkıcı Ercan Avşar ve asistanları eşlik etti.
NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Yatın arka kısmında ayaklarını uzatıp boğaz'da güneşin keyfini çıkaran Mehmet Ali Erbil'in oldukça neşeli olduğu görüldü. Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babasının eski günlerindeki haline geri döndüğünü söylemişti.