235 gündür hastanede tedavi gören Erbil, taburcu oluyor

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, 235 gündür hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in önümüzdeki günlerde taburcu olacağını duyurdu.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, 235 gündür hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında müjdeli haberi verdi. Yasmin, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu olacağını söyledi.

KIZI MÜJDEYİ VERDİ

Ekranların sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine battığı gerekçeyle hastaneye kaldırılmıştı. Yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' nüksettiği için 235 gündür hastanede yatan ünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Bu müjdeli haberi de küçük kızı Yasmin Erbil verdi.

"HASTANEDEKİ SON GÜNLERİNİ GEÇİRİYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre, 23 yaşındaki genç kız, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyerek "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese teşekkürler." dedi.