Acun Ilıcalı: "Dobra konuştum, Hülya bozuldu"

Acun Ilıcalı: "Dobra konuştum, Hülya bozuldu"

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam şarkıcı Hülya Avşar ile bir araya gelip yemek yedi. İkilinin paylaştığı esprili video büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı: Dobra konuştum, Hülya bozuldu

Hülya AvşarInstagram hesabı üzerinden esprili bir paylaşıma imza attı. Büyük ilgi gören videoda; Avşar'ın "Biz yine birbirimize girmiş vaziyetteyiz" sözlerine, Ilıcalı "Alakası yok, çok iyi anlaşıyoruz" cevabını veriyor.

Acun Ilıcalı: Dobra konuştum, Hülya bozuldu

Bir iş yemeği yedikleri anlaşılan ikiliden Acun Ilıcalı’nın, "Şimdiye kadar Hülya'yı kırmamak için elimden geleni yaptım. 

Acun Ilıcalı: Dobra konuştum, Hülya bozuldu

Bugün daha dobra bir konuşma oldu. O yüzden bozuldu biraz" şeklindeki esprisi dikkat çekiyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşte Demet Şener'in aşkı...İlk kez görüntülendi
İşte Demet Şener'in aşkı...İlk kez görüntülendi
  1. Magazin
﻿