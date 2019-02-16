Adriana Lima’dan mesajlı Sevgililer Günü paylaşımı

Yazar Metin Hara ile olan 1.5 yıllık ilişkisini geride bıraktığımız haftalarda sona erdiren ve son olarak da Hara'nın anne ve babasını sosyal medya takibinden çıkaran Adriana Lima'nın Sevgililer Günü mesajı dikkat çekti.

Metin Hara ve Adriana Lima’nın yaşadığı ilişki hakkında ilk başından itibaren reklam yakıştırmaları yapılmış ancak taraflar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bunu yalanlamışlardı. Çiftin ilişkisindeki en büyük çatırdama Lima’nın hesabından yaptığı paylaşımlar oldu. Metin Hara konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Herkes Lima’nın Sevgililer Günü’nde ne paylaşacağını merakla bekliyordu. 14 Şubat akşamı arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan model, yayınladığı karelere, “Kendi kendinizin sevgilisi olun” ve “Sizi gerçekten seven insanlarla birlikte olun” notunu yazdı.