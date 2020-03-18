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Aktepe'den "evde kal" konseri büyük ilgi gördü

Aktepe'den "evde kal" konseri büyük ilgi gördü
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Ülkemizin sevilen ve başarılı müzisyeni Cevdet Aktepe, evde kal konseri verdi.Önceki gün sosyal medya üzerinden ‘online konser’ veren Aktepe herkes tarafından taktirle karşılandı.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemiz de de etkinlikler iptal edildi, herkes eve kapanırken başarılı müzisyeni Cevdet Aktepe, önceki akşam sosyal medya üzerinden bir online konser  verdi.

İnternet üzerinden  verdiği konseri binlerce kişi izledi, paylaştı ve  güzel yorumlar yağdı.Aktepe'nin sosyal medya üzerinden verdiği konsere yaklaşık 17 bin kişi katıldı.

 Aktepe, katılan herkese teşekkür etti ve "tüm sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere özverili çalışmalarından ötürü herkese teşekkür etmek hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 09:43
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