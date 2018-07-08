ALTINAY ABDIMOMUNOVA BLACK SEA 2018 GÜZELİ SEÇİLDİ

Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlenen uluslararası güzellik yarışı ‘Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2018’in kazananı Kırgızistanlı model Altınay Abdımomunova oldu

Odesa Belediyesi'nin resmi internet sitesi Odessa Life'ta yer alan habere göre yarışmaya Ukrayna, İsrail, Arnavutluk, Estonya, Almanya, Romanya, Moldova, Belarus, Bulgaristan ve Avusturya'dan güzeller katıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen finalde yarışmacılar ulusal kıyafetleri sergiledi, akşam elbisesiyle podyumda yürüdü ve tanıtım videolarını sundu.

Jüri, yarışmanın ödülünü Kırgızistan temsilcisine verdi. Abdımomunova, değerli metalden yapılan ve değerli taşlarla süslenen taç aldı. İsrail güzeli ikinci olurken Moldova temsilcisi de Miss Bikini kategorisinin ödülünü aldı.

İki yıldır üst üste Odessa'da yapılan uluslararası yarışma ‘Odessa'ya istiyorum' festivalinin bir parçası oldu.