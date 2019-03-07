Ayna ayna, söyle bana!

Eline cep telefonu alıp bir aynanın karşısına geçen ünlüler basıyor deklanşöre. Üstelik banyo, yatak odası, mutfak... Evin hangi bölümü olursa...

Bir dönem meraklıları daha fazla olsa da hala gösteri dünyasında ayna karşısı pozlarını çekip sosyal medyada paylaşan ünlüler var.

İşte ayna karşısına geçip eline cep telefonunu alan ve hemen kendi pozunu sosyal medyada paylaşan ünlüler.

Liam Payne, aynalı tavan bulduğunda hemen selfie çekiyor.

Kourtney Kardashian en çok ayna karşısı selfie çekenlerden.

Ricky Martin de ayna selfie'si çekmeyi seviyor

Ashley Graham

Salma Hayek

Chris Delia

Jennifer Lopez ayna karşısı selfie'yi en çok seven ünlülerden.

Irina Shayk

Sophia Vergara, evinin hep aynı köşesinde selfie çekip paylaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 14:57