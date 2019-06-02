Banu Alkan: Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum

Oylum Talu'nun programına konuk olan Banu Alkan, "Politikaya atılacağım, Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Alkan, politikaya girmek istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Aşk hayatıyla ilgili soruyu yanıtlayan Banu Alkan, "İlk defa bu yaz aşka kapılarımı açacağım. Bu ana kadar kapalıydı... Murat Taşdemir bitmeyecek aşkı bir sözle bitirdi. Şimdi sadece anılarımı yayınlıyorum. Tekrar bana dönse asla artık olmaz." dedi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI OLMAK İSTİYORUM"

Oyunculuğunun yanı sıra şarkılarındaki başarısıyla da adından söz ettiren Banu Alkan, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık. Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu." diyerek herkesi şaşırttı.

"TOKAT OLAYINI ÖNEMSEMEDİM"

Eski sevgilisi Murat'tan canlı yayından tokat yiyen Banu Alkani o konuyla ilgili de "Format olduğunu bildiğim için tokat olayını çok önemsemedim. Murat çok naiftir aslında, biraz da maçodur. Orada nasıl onu yaptı bilmiyorum. O olayla inanılmaz bir şöhret yakalamıştı ama şunu atladı; Türkiye, Banu Alkan'ı çok seviyor." ifadelerini kullandı.