Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor teklif...Yeniden mi buluşacaklar?

Netflix, bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen dizi Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tekrar bir araya gelmeleri için rekor bir ücret teklif etti.

Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix, yayınlandığı dönemde tüm herkesi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Beren Saat ve Kıvanç Ttalıtuğ'un yeniden bir araya gelmesi için harekete geçti.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Türkiye'de tam olarak istediği ilgiyi göremeyen Netflix, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a rekor bir ücretle teklif götürdüğü iddiaları sevilen oyuncuların hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

1 MİLYON LİRA TEKLİF EDİLDİ

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programının haberine göre, film projesi için Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'a tam 1 milyon lira teklif edildi. İddialara göre, Netflix'in teklifine Kıvanç Tatlıtuğ, sıcak bakarken Beren Saat, düşünmek için zaman istedi.