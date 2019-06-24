Bihter Ziyagil ölümünün 9. yılında anıldı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 9'uncu yıl dönümünde Twitter'da TT oldu.

Bir dönemi kasıp kavuran, replikleri ezbere bilinen Aşk-ı Memnu dizisinin efsane karakteri Bihter Ziyagil'i takipçileri ölümünün 9'uncu yılında unutmadı. Sosyal medyada Bihter Ziyagil hashtagi ile binlerce mesaj atıldı.

GELENEK HALİNE GELDİ

Güzel oyuncu Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil karakteri, dizinin finalinde hayatına acı bir şekilde son vermişti. Bu ölüm, dizinin sevenlerini öylesine üzmüş ki Bihter Ziyagil karakterinin vefatı ölümünün 9'uncu yıl dönümünde unutulmadı.

TWİTTER'DA TT OLDU

24 Haziran 2010'da final yapan dizideki Bihter Ziyagil karakteri, bugün Twitter'da TT oldu. Sevenleri başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi. İşte Twitter'da dönen paylaşımlardan bazıları...