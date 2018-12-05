Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra 22 metrelik duvak giydi 

ABD'li şarkıcı Nick Jonas ile evlenen Hint oyuncu Priyanka Chopra'nın düğününde giydiği 22 metre duvaklı gelinliği çok konuşuldu.

Geçen hafta sonu Hristiyan ve Hindu geleneklerine göre evlenen çiftin düğününden ilk fotoğraflar Hello dergisinde yayınlandı.

Hristiyan geleneklerine göre düzenlenen törende Chopra'nın giydiği Ralph Lauren imzalı gelinlik göz kamaştırdı.

​İki milyon inci işlenen, Swarovski taşlarla bezeli ve 22 metrelik duvağı olan gelinliğin tamamlanması 1826 saat sürdü.

Düğünde Jonas da Ralph Lauren tasarımı damatlık giydi.

Dikkat çekici gelinliğinin fotoğraflarda güzel görünmesi için bir asistan sürekli gelinliği düzeltmekle görevlendirildi.