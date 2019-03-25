Ceyda Düvenci hastaneden yazdı

Oyuncu Ceyda Düvenci, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerini korkutmuşt

Ortakulak iltihabı teşhisiyle yaklaşık iki gündür hastanede kontrol altında tutulan oyuncu Ceyda Düvenci, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmişti. Yaptığı paylaşımın haberleştirilmesinin ardından telefon bombardımanına uğrayan ve sağlık durumu merak edilen Düvenci, hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak kulağının biraz daha iyi durumda olduğunun müjdesini verdi.Kucağında çocuğuyla çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaşan Düvenci şunları yazdı:

“Hepinize çok teşekkür ederim. Böyle zamanlarda daha iyi anlıyorum ne kadar kıymetli dost biriktirdiğimi. Son yarım saattir oldukça iyiyim. Kulak ağrım ve beton duygusu dışındaki tüm şikayetlerim azaldı. Telefonum hiç susmadı. Cevap vermeye yetişemedim. İyi ki varsınız…”