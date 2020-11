İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Connery’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Connery, 1962 ile 1971 arasında rol aldığı James Bond serisiyle hafızalara kazındı.

James Bond filmlerinin unutulmaz aktörlerinden Sean Connery hayatını kaybetti.

90 yaşındaki İskoç aktör parlak kariyeri boyunca bir Oscar, iki Bafta ve üç Golden Globes'a layık görülmüştü.

Ünlü aktörün ölüm haberi ailesi tarafından açıklandı.

Bond filmlerinde 7 defa ünlü gizli ajan 007'yi canlandırdı

1930 doğumlu aktör 1962'de ilk defa James Bond rolünü oynadı. Toplamda 7 defa Bond karakteri için kamera karşısına geçti. Efsane oyuncu ayrıca Alfred Hitchcock'un yönettiği psikolojik gerilim filmi Marnie'de de baş roldeydi.

1980'ler, Connery'nin genç öğrencilere rehberlik eden bir karakteri canlandırdığı "The Name of the Rose" gibi unutulmaz bir filmle sinemaya tekrar damgasını vurduğu dönem oldu.

Brian de Palma'nın "Dokunulmazlar" filmiyle Connery, kariyerinin tek Oscar'ı olan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

"Indiana Jones" serisinin üçüncü filmi "The Last Crusade"de Indiana Jones'un babasıydı.

Sean Connery: SİNEMANIN İLK JAMES BOND’U

Connery, 1962 ile 1971 arasında rol aldığı James Bond serisiyle hafızalara kazındı. Daha sonra The Hunt for Red October, Indiana Jones ve Last Crusade and The Rock gibi filmlerde oynadı.