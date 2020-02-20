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Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
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Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiğini ima ederek magazin gündemini sallayan Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi. Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'la olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etti.

"ALDATILDIM" DEDİ AMA FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Defne Samyeli, aldatıldığını söylemesine rağmen sosyal medya hesabından yer alan ve Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

GEÇ DE OLSA KALDIRDI

Defne Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri henüz silmedi.

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