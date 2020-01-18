Defne Samyeli "Gizli aşk" iddiaları için Mustafa Sandal'a dava açıyor

Mustafa Sandal'ın yıllar önce Defne Samyeli ile birliktelik yaşadığı ve ilişkilerini gizleme isteği yüzünden ünlü sunucu tarafından terk edildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili açıklamasında iddiaları yalanlayan Samyeli, dava açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Beni Ağlatma' adlı kitabını yayınlayan Mustafa Sandal, "Yıllar önce ilişkilerini gizleme isteği yüzünden Defne Samyeli tarafından terk edildiği" haberleriyle gündeme geldi. 50 yaşındaki popçu, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla şaşırttı.

SAMYELİ, İDDİALARA CEVAP VERDİ

Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" cevabı ile flaş iddiayı yalanladı.

"TAM OLARAK NEYE BOZULDUĞUNU ANLAMADIM"

Samyeli'nin "Duruma netlik kazandırmazsa dava açarım" sözlerine, 'reklam' göndermesiyle cevap veren popçu, "Tam olarak neye bozulduğunu anlamış değilim. Onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığımız yazıyor, yaşadığımız değil. Bir ay önce bir yemekte 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de öyle diyorsa, saygı duymak gerekir. Birkaç gün önce çıkardığı single'ında başarılar dilerim" dedi.

"YAKINDA DAVA AÇILACAK"

Magazin gündeminden düşmeyen karşılıklı açıklamaların ardından Defne Samyeli, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. 47 yaşındaki sunucu, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının yayınlamasının ardından ortaya çıkan eski aşk dedikoduları için, "Arkadaşlar hepsi gerçek dışı. Yakında bir dava açılacak" şeklinde konuştu.