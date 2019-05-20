Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, altından hamburger yaptı

Saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, zengin müşterileri için yaptığı altın hamburger ile sosyal medyada çok konuşuldu. Nusret Gökçe, altın hamburgerin 300 dolar olduğunu açıkladı.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret, Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine özel servis yapıyor. Nusret bu defa ise altın kaplama hamburger yaptı.

FİYATI 300 DOLAR

Hamburger köftesini ve içindeki peyniri altın tozuna bulayıp pişiren Nusret, ekmeği de altına buladı. Nusret'in altın kaplama hamburger videosu kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Nusret, özel hamburgerinin fiyatının ise 300 dolar olduğunu da paylaşımına yazdı.

ÜNLÜ ŞARKICININ KLİBİNDE OYNAMIŞTI

Nusret'in New York'taki mekanına sürekli ziyarette bulunan DJ Khaled, Nusret'i klibinde de oynattı. Nusret klipte etleri kesiyor, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştiriyor. Klibin en dikkat çeken kısmı ise Nusret'in eti havaya fırlatması ve DJ Khaled'in eti ağzıyla kapması. Yayınlanan klibi, 17 saat içinde 2,5 milyon kişi izledi.