EĞLENCENİN YENİ ADRESİ: BERLIN NICOSIA

LEFKOŞA GECE HAYATININ NABZI ARTIK BERLİN’DE ATACAK....

Muazzez Gazihan KATİPOĞLU(KIBRIS GENÇ TV ÖZEL)

“Berlin Nicosia” isimli bar, eğlence severlerin hizmetine girdi. Lefkoşa Selimiye bölgesine yeni bir eğlence mekanı daha açıldı. Berlin isimli eğlence mekanı Ağustos ayında muhteşem bir açılışa imza atarak herkesin beğenisini kazandı.

İşletmesini Kıvanç Manyera ve Merter Deli’nin yaptığı “Berlin Nicosia” isimli bar, eğlence severlerin hizmetine girdi. Mekanda kabin başına olan Bill Dalton (Bilgehan Alperen) çaldığı Deep house, progressive, ethnic deep house, techno müzikleriyle konukları doyasıya eğlendiriyor.

Her hafta özellikle yurtdışından ağırladığı farklı DJ’leri, muhteşem dekorasyonu, sıradışı ve rahat ambiyansı ile eğlence kavramına yepyeni bir anlam kazandıran Berlin Nicosia, dünya çapında önemli başarılara imza atmış DJ’leri yine bu ay boyunca ağırlamaya hazırlanıyor.