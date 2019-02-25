Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve “Oscar” olarak bilinen “Akademi Ödülleri” Los Angeles’da devam eden törenle sahiplerini buluyor. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Bohemian Rhapsody filmiyle Rami Malek oldu.

RAMİ MALEK KİMDİR?

1981 yılında Los Angeles’da doğan Amerikalı aktör Rami Malek Mısır kökenli bir aileden Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir. Etnik kökeni ile ilgili olarak Malek, “Büyürken okulda arkadaşlarım Arap terörist diye şakalar yaparlardı. Zamanla anladım ki bu yorumlar beni daha da güçlü bir kişilik yaptı. Her türlü önyargıya ya da ayrımcılığa karşı sağlam durdum. Kimliğim ve kültürümle her zaman gurur duydum. Arap kültürü ile büyüdüm, evimizde Arapça konuşulurdu. Çocukken tek hayalim anne ve babamın büyüdüğü yerleri görmekti. Hayalimi defalarca gerçekleştirdim. Ortadoğu çok güçlü bir bölge, Mısır’la ilgili haberleri her gün takip ediyorum, gazeteleri okuyorum. Umuyorum ki günün birinde her şey çok güzel olacak” demişti.

Sherman Oaks, Kaliforniya’daki Notre Dame Lisesi’ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana’daki Evansville Üniversitesi’nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 09:20