Ertan Birinci de ödül alanlar arasındaydı

Türk iş sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu.
Türkiye’nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden biri olan ’VI. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin halk oylaması sonrası ödüllerİstanbul Zorlu Center Raffles Hotel’de verildi. Birbirinden önemli isimler arasında kıyasıya rekabetin olduğu halk oylamasında İnternet üzerinden oyların kullanıldığı ödüllere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Her IP’den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy atıldı.
Türkiye’nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Seda Sayan, Alişan, Emre Aydın, Erkan Petekkaya, Demet Evgar, Mustafa Ceceli sinan akçıl Gupse Özay ve Nazlı Çelik gibi isimler halkın oylarıyla birinci oldu.
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ile gerçekleşen 6.Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin dağıtıltığı gecede Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanımız Ertan Birinci de Türkiye-KKTC dostluğuna verdiği hizmet nedeni ile onur ödülüne layık görüldü.
İŞTE 2019 ALTIN PALMİYE SAHİBİ OLAN ÜNLÜ İSİMLER
Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç
Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ
Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan
Yılın Şarkısı- Edis - Yalan
Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın
Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat
Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek
Yılın Sinema Filmi - Müslüm
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya
Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay
Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay
Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur
Yılın Dram Dizisi - Avlu
Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May
Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar
Yılın Televizyon Kanalı – Show TV
Yılın Haber Kanalı - NTV
Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir
Yılın Radyosu – Kral Pop
Yılın Gazetesi – Sabah
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar
Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 19:27