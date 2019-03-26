Ertan Birinci de ödül alanlar arasındaydı

Türk iş sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden biri olan ’VI. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin halk oylaması sonrası ödüllerİstanbul Zorlu Center Raffles Hotel’de verildi. Birbirinden önemli isimler arasında kıyasıya rekabetin olduğu halk oylamasında İnternet üzerinden oyların kullanıldığı ödüllere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Her IP’den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy atıldı.

Türkiye’nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Seda Sayan, Alişan, Emre Aydın, Erkan Petekkaya, Demet Evgar, Mustafa Ceceli sinan akçıl Gupse Özay ve Nazlı Çelik gibi isimler halkın oylarıyla birinci oldu.

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ile gerçekleşen 6.Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin dağıtıltığı gecede Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanımız Ertan Birinci de Türkiye-KKTC dostluğuna verdiği hizmet nedeni ile onur ödülüne layık görüldü.

İŞTE 2019 ALTIN PALMİYE SAHİBİ OLAN ÜNLÜ İSİMLER

Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç

Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ

Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan

Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan

Yılın Şarkısı- Edis - Yalan

Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın

Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat

Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek

Yılın Sinema Filmi - Müslüm

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya

Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay

Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay

Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur

Yılın Dram Dizisi - Avlu

Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May

Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar

Yılın Televizyon Kanalı – Show TV

Yılın Haber Kanalı - NTV

Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir

Yılın Radyosu – Kral Pop

Yılın Gazetesi – Sabah

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 19:27