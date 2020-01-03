Evliliğini tek celsede bitiren Ortaç bin pişman: "Başka birisine bakamıyorum"

Model Chloe Loughnan ile olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, boşandığı eşini unutamıyor. Ortaç, "Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulundu.

Ünlü şarkcı Serdar Ortaç yeni yılı birçok ünlü gibi ülkemizde karşıladı. Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde yeni yılı hayranlarıyla birlikte kutlayan Ortaç, kendisi. Geçtiğimiz yıl 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, özel hayatı hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

HAYRANLARINI COŞTURDU

Renkli sahne şovunun hemen ardından alkışlarla hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra en sevilen parçalarından "Sana Değmez" şarkısını seslendirdi. Sonrasında, "Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever" diyerek "Nar Çiçeğim"i tüm konuklarla beraber okudu.