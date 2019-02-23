Grip için bedava ilaç isteyen Yıldız Tilbe'ye yanıt

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından grip için bedava ilaç talebinde bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yanıt verdi, "Aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir" dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç talebine yanıt verdi.

Tilbe için geçmiş olsun dileğinde bulunan Koca, "Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor" dedi.

Koca, gripten korunmak için "elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" tavsiyesinde bulundu.

"GRİP EYLEM PLANIMIZ DEVREDE"

Grip vakalarının geçen haftalara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede."