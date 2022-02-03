İddialı yarışmacı, Survivor All Star'da ayrılma kararı aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ve sakatlıkların bitmediği yarışmada bir veda da yaşandı. Survivor'ın iddialı isimlerinden Aycan Yanaç, yarışmadan ayrılma kararı aldı.

"AYCAN KONUSUNDA İYİMSER DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde yarışmada yer almayan Aycan Yanaç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.