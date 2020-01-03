İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan'ın oğlu olacak

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Megastar ve Pınar Tevetoğlu erkek bebek bekliyor. Kızı Liya'nın müjdesini video paylaşarak veren Tarkan'dan oğlu için de bir paylaşım bekleniyor.

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. 'Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil' diyen Tarkan ve eşinden güzel haber geldi.

2020'DE SÜRPRİZ VAR

2020'yi Kıbrıs'ta konser vererek karşılayan Tarkan, dönüşte Hadise'yle aynı uçakta uçtu. Uçakta sürpriz karşılaşma sırasında yeni yıl için temmenisi sorulan Megastar, "Klişe olacak ama barış diliyorum" dedi. İkinci kez baba olacağı konuşulan Tarkan'a "Bu yıl bir sürpriziniz var mı" sorusuna ise "Evet" cevabını verdi.

OĞLU OLACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Liya adında bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.