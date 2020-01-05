Ilıcalı'nın 20'lik sevgilisi Altunkaya'nın estetiksiz hali Twitter'ı salladı

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programında dans ederken görüntülendikten sonra Acun Ilıcalı'yla ilişki yaşadığı iddiaları kuvvetlenen Çağla Altunkaya'nın estetiksiz fotoğrafları Twitter'da olay oldu.

Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın genç kadınla birlikte olduğu iddiaları magazin basınını sallamıştı.

O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında kameranın dans ederken zoom yaptığı genç kadının Çağla Altunkaya olduğunun ortaya çıkmasından sonra ikilinin birlikte olduğu iddiaları iyice kuvvetlendi.

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikonos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

2 günde sosyal medyadan, haber kanallarına her yerde gündem olmayı başaran Çağla Altunkaya, üzerine bir de Instagram hesabını herkese açtı ki dedikodu kazanları iyice kaynamaya başladı.

Görür görmez herkesin "Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'e ne kadar çok benziyor!" dediği Ayça Altunkaya'nın, estetikli olduğu ortaya çıktı.

Twitter'ın estetik avcısı hesabı Estetik Facts, Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkardı.