İngiltere Şermin'i konuşuyor

Sherie' olarak da bilinen genç kadın eski bir polis.

Şermin Kentmen İngiltere'de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor.

27 yaşındaki Şermin Kentmen fit yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şermin Kentmen İngiltere'de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor.

Bol bol spor yapan, yediklerine dikkat eden Sermin formuna oldukça özen gösteriyor.

Şermin Kentmen İngiltere'de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor.

Kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı.

Şermin Kentmen İngiltere'de yaşıyor ve şu sıralar ülkenin gündeminden düşmüyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinde de sık sık boy göstermeye başladı.

Şermin 2008 yılında henüz 17 yaşındayken Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması'na katıldı.

O yarışmada 2.'lik elde etmişti.