İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden şovmen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. 63 yaşındaki Erbil'in, hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil’in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor.

Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan 63 yaşındaki şovmen, Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etti.

Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette usta sanatçı, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

Mehmet Ali Erbil'in tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, “Mehmet Ali Bey’i özlemiştik. Kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.